«Di fronte ad una guerra sempre più feroce, sono utili tutte le manifestazioni, ma che siano su una piattaforma precisa in cui si chiarisca con nettezza chi è l'aggressore e chi l'aggredito», puntualizza Piero Fassino, parlamentare Pd e presidente della Commissione Esteri della Camera riferendosi alle mobilitazioni contro la guerra in Ucraina. Giudicando «ambigua» la posizione dell'M5s: «Perché si fa intendere che Ucraina e Russia hanno le stesse responsabilità».

In queste ore nel nostro Paese si stanno organizzando diverse manifestazioni contro la guerra.

«Di fronte all'escalation del conflitto, che in queste ore sta crescendo sempre di più per decisione di Putin di bombardare massicciamente l'Ucraina, è naturale che la pubblica opinione, mossa da sentimenti sinceri, invochi la pace. Come non sono mancati gli appelli, dal Papa al governo cinese, per fermare il conflitto: ed è dovere della politica raccogliere l'inquietudine delle opinioni pubbliche e organizzare ogni iniziativa utile a fermare la guerra. Ma a due precise condizioni».

Quali?

«Anzitutto invocare la pace non può trasformarsi in equidistanza tra aggredito e aggressore. Questa guerra è stata voluta e intrapresa da Putin senza alcuna giustificazione. E ancora oggi, dopo sette mesi, continua con massacri e bombardamenti indiscriminati. Tutto aggravato dalla decisione unilaterale della Russia di annettere il territorio del Donbass. Ogni iniziativa per la pace non può che muovere dalla condanna dell'aggressione russa e dalla conferma del pieno appoggio all'Ucraina».

E la seconda condizione?

«Non si possono avanzare proposte che - al di là delle buone intenzioni di chi le propone - di fatto legittimano l'occupazione russa. Ad esempio proporre un tavolo di negoziato a cui i russi andranno semplicemente per confermare l'annessione del Donbass non sara mai accettato dagli ucraini. Persino un cessate il fuoco permanente lungo la linea del conflitto consoliderebbe l'occupazione russa. Diverso è chiedere una tregua che fermi le armi, eviti ulteriori sofferenze e consenta di verificare, se e a quali condizioni, si possa aprire una strada politica. Non vedo oggi altre ipotesi».

Il Pd, però sembra andare in ordine sparso: il segretario Letta convoca una manifestazione a Roma sotto l'ambasciata russa, mentre a Napoli il governatore De Luca organizza una manifestazione per la pace.

«Il nostro partito sin dal primo giorno ha condannato l'invasione russa ed sostenuto, in tutti i modi, il diritto legittimo dell'Ucraina a difendersi. La decisione di Letta di partecipare a una manifestazione indetta non dal Pd ma da associazioni e movimenti di pace vuole rendere chiaro da che parte stiamo».

Lei l'altro giorno ha espresso apprezzamento alla manifestazione di De Luca dove si chiede solo un generico cessate il fuoco.

«Ogni iniziativa, ripeto, deve avere parole d'ordine chiare partendo da una condanna di Putin e dal sostegno all'Ucraina. Non si può invocare genericamente la pace, ci vogliono anche obiettivi giusti e chiari. Altrimenti è come dire che Ucraina e Russia hanno le stesse responsabilità. Il che non è vero».

Anche il fronte dell'opposizione alla nuova maggioranza è su posizioni diverse: voi a Roma, Calenda invece manifesta a Milano.

«Sulla guerra in Ucraina le posizioni del Pd e quelle di Calenda sono analoghe. E' la posizione dell'M5s ad essere ambigua perché si fa intendere che Ucraina e Russia siano ugualmente responsabili. E si evoca un negoziato che, dopo l'annessione del Donbass, verrebbe usato dai russi per legittimare quell'espansione. E lì, in quella sede, nessun ucraino si siederà mai per accettare la mutilazione del proprio Paese. L'unico spazio oggi praticabile è una tregua per far tacere almeno temporaneamente le armi e verificare se e come ci possa essere una strada per una soluzione politica con l'impegno della comunità internazionale. Ed è su questo obiettivo che va concentrato ogni sforzo diplomatico e di mobilitazione».