Giovedì 25 Gennaio 2018, 12:34

La Commissione Ue ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti di Italia, Danimarca, Olanda, Polonia e Portogallo per non aver applicato correttamente le norme Ue in materia di appalti pubblici nei mercati della difesa e della sicurezza. In particolare l'Italia è finita nel mirino per «l'aggiudicazione diretta a fornitori nazionali» di sei pattugliatori polivalenti d'altura, violando le norme sugli appalti nel settore della difesa.