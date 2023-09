Ue, Grant (Lega) a Garcia Perez: «Non è la sinistra a decidere chi governa, lo fanno i cittadini»

Strasburgo, 13 settembre -"Nel dibattito sul discorso della Presidente Von der Leyen sullo Stato dell’Unione, la presidente S&D Garcia Pérez mette in guardia con toni perentori Von der Leyn dal lasciarsi coinvolgere in eventuali accordi di maggioranza con le destre europee.

Inaccettabili le parole della collega socialista: per le sinistre la democrazia funziona solo quando gioca a loro favore? Questi continui attacchi sono per noi medaglie che porteremo fieramente sul petto fino alle prossime elezioni europee, quando saranno i nostri cittadini a decidere in quale Europa credere: cari socialisti, fossi in voi inizierei a preparare le valigie".

Così in una nota Valentino Grant, europarlamentare della Lega.