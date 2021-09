Ue, patto d'amicizia tra le isole del Mediterraneo: nasce la rete tra Ventotene, Lampedusa e Creta

Le isole del Mediterraneo si uniscono. Un Patto di amicizia tra Ventotene, Lampedusa e Creta (Comune di Rethymno), al quale si prepara ad aderire anche Itaca, per dar vita a una "Rete delle Isole del Mediterraneo". Il documento è stato presentato sull'isola delle Pontine nel corso di una manifestazione alla quale hanno partecipato il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, e quello di Lampedusa e Linosa, Totò Martello. «Le nostre isole sono unite da difficoltà simili ma anche da grandi occasioni e opportunità di sviluppo e crescita comune. Insieme saremo più forti», hanno detto Santomauro e Martello sottoscrivendo il Patto di amicizia durante la manifestazione che si è svolta in piazza Castello, a Ventotene. Tra gli interventi, quello del professore Renato Di Gregorio, delegato del sindaco di Ventotene ai rapporti con i Comuni, e quello della giornalista Elisabetta Giudrinetti che ha portato il saluto e il contributo del sindaco di Rethymno, Georgios Marinakis. «Mettere insieme i Comuni delle isole italiane e greche significa avviare un percorso di Isole europee del Mediterraneo - hanno aggiunto i due sindaci - che ci permetterà, anche attraverso le opportunità dei progetti comunitari, di sviluppare una serie di azioni su diversi fronti. Pensiamo, ad esempio, alle energie rinnovabili, alle risorse idriche, al turismo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, al sistema di collegamenti e trasporti, a iniziative culturali e per la tutela della memoria collettiva. Dobbiamo saper cogliere le occasioni che l'Europa, anche attraverso il Pnrr, può offrire alle nostre isole e alle nostre comunità».

L'Italia di Dante in bicicletta: il cammino nel mezzo di tesori e borghi nascosti

Proprio sul connubio turismo-cultura, inoltre, si guarda con particolare attenzione al progetto "Il Viaggio di Ulisse", in collaborazione con Unesco Med Lab dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. La firma del Patto di amicizia è avvenuta a margine delle celebrazioni per gli 80 anni del Manifesto di Ventotene, scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante gli anni di confino sull'isola dell'arcipelago delle Pontine. «Lampedusa è conosciuta come la "Porta d'Europa" - hanno concluso i due sindaci - e l'Europa ha le sue radici proprio a Ventotene: il nostro percorso vuole anche sostenere i valori di quel Manifesto, per la difesa dei diritti umani e perché il Mediterraneo possa essere un Mare di Pace».