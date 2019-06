Non c'è ancora un incontro fissato, ma potrebbe essere mercoledì il primo giorno utile per un vertice di governo tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla trattativa con l'Unione europea per evitare una procedura d'infrazione. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi, interpellate al riguardo. L'incontro, alla vigilia del Consiglio europeo, servirà al premier anche per condividere con i suoi vice i contenuti della lettera che invierà nei prossimi giorni all'Europa. Nello stesso incontro si potrebbe parlare anche di riforma della giustzia: questo dossier sarà comunque affrontato insieme al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e da quello alla Funzione pubblica Giulia Bongiorno.

Lunedì 17 Giugno 2019, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2019 17:16

