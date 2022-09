Umberto Bossi eletto al Senato. Calderoli: «C'era stato un errore». Salvini: «Quante parole al vento»

Umberto Bossi è stato eletto al Senato. Il fondatore della Lega ieri non c'era nell'elenco del Viminale, ma oggi risulta eletto nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). È quanto emerge dal sito Eligendo del Viminale. Il leader leghista Matteo Salvini ha commentato: «Il Viminale riconta le schede e corregge degli errori: Umberto Bossi è eletto in Lombardia. Quante parole al vento…».

Viminale, Bossi eletto in Lombardia

Un aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali della Camera dei deputati in alcuni collegi plurinominali viene pubblicato sul sito Eligendo «anche a seguito di indicazioni fornite dall'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione». È quanto precisa il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno. «Resta invariato - rileva il Dipartimento - il dato relativo al totale dei seggi attribuiti, a livello nazionale, a tutte le coalizioni e alle liste della Camera dei deputati, anche per i collegi uninominali, nonché la ripartizione dei seggi relativa al Senato della Repubblica».

Il Dipartimento fa inoltre presente che «la pubblicazione da parte del Ministero dell'interno di tali notizie riveste carattere ufficioso, in quanto la ripartizione definitiva e la successiva proclamazione ufficiale degli eletti dovrà essere effettuata - ai sensi delle disposizioni vigenti - dal predetto Ufficio Elettorale Centrale nazionale della Cassazione e dai competenti Uffici presso le Corti di Appello».

Calderoli: «Errore del Viminale»

Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, già prima dell'ufficialità aveva commentato: «Il ministero dell'Interno nell'attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali ha preso un granchio clamoroso. Non lo dico per contestarli, ma solo perché in autotutela, fino a quando il dato non diviene definitivo, possano ancora correggerlo. In base alla corretta applicazione della legge, se questo errore venisse corretto, allora Umberto Bossi tornerebbe in Parlamento. E comunque questa mia osservazione viene confermata tra l'altro dal verbale di domenica 4 marzo 2018 delle operazioni dell'ufficio elettorale nazionale della Cassazione, basta andare a vederlo».