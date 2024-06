Bossi e il voto a Forza Italia, bufera nella Lega. Salvini: «Mancanza di rispetto per la comunità». L'ipotesi espulsione (prevista dallo statuto)

C'è anche un caso Umberto Bossi in questa tornata di elezioni europee 2024. Il fondatore della Lega avrebbe infatti fatto sapere all'ex segretario Paolo Grimoldi che avrebbe votato Marco Reguzzoni, ex capogruppo alla Camera della Lega ora in lista con Forza Italia. Da lì la stoccata di Vannacci, che ha parlato addirittura di "tradimento".

Bossi vota Fi, la reazione di Salvini

«Siamo l'unico movimento politico che riesce a crescere nonostante a urne aperte il suo fondatore dica di votare per un altro partito - ha rincarato la dose Matteo Salvini - Cosa faremo? Ascoltero i militanti, difendo il loro valore, lealta e impegno...

«Sono sicuro - ha aggiunto - che Zaia e Giorgetti hanno votato Lega con tre preferenze. Non sta a me chiedere, chiedetele a loro. Chi ha detto che non ha votato Lega, quello sì che è un problema. Uno le preferenze può darle a chi vuole, ma se cambia proprio partito non mi sembra una cosa normalissima».

Zaia: coerenza è votare Lega

Sul tema ha parlato anche il presidente del Veneto Luca Zaia. «Bossi ha insegnato a tutti noi la coerenza, e la coerenza è votare Lega», ha commentato, precisando che «della vicenda, che ho visto in agenzia, mi pare d'aver capito che Bossi non ha abbia dichiarato, ma qualcun altro abbia dichiarato per lui. Il che non cambia, perché se non è stato smentito il fatto, vuol dire che il fatto è vero».

Le ipotesi

Se gli analisti di via Bellerio assicurano che la mossa del Senatur non ha modificato l'andamento dei consensi: alla fine chi doveva essere penalizzato dalle parole di Bossi al massimo poteva essere il generale Vannacci e così non è stato, visto che l'ex capo della Folgore vanta circa 500mila voti, è il ragionamento di alcuni leghisti in Parlamento, di certo resta una forte delusione, che per il leader Salvini è meglio chiamare rabbia. Di certo il gesto di Bossi non è stato d'istinto. Il Senatur infatti non ha 'ammesso' pubblicamente il suo 'tradimento' per ricordare le parole usate da Vannacci a caldo per commentare il suo voto a Fi, riprese negli stessi termini poi da Salvini. Provvedimenti disciplinari sono però obbligatori da statuto. L'art. 29 dello statuto della Lega per Salvini avverte che la militanza "è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzati dall'organo competente, o a enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega per Salvini premier».