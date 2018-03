Presidenze delle Camere, Salvini non molla gli alleati e frena con i 5 stelle

Giovedì 15 Marzo 2018, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 16:41

Hanno cominciato a parlarsi ed è già un passo avanti. Se non altro è un modo per ammettere che nessun partito o schieramento, è in grado di eleggersi da solo i presidenti delle Camere. Di Maio, Salvini, Martina e Grasso sono stati coinvolti ieri nel giro di telefonate di ieri sera. Mancano ancora una decina di giorni al voto delle presidenze della Camere e le ipotesi sono ancora tante, ma una sembra più certa delle altre. Ovvero che il centrodestra si muoverà compatto nella scelta e che la decisione verrà presa insieme. D’altra parte Salvini ha bisogno degli alleati per presentarsi come leader del 37% e non del 18%. Sta quindi ora al Pd decidere se entrare veramente nella trattativa tra partiti o restare ai margini. I grillini potrebbero accorgersersi presto quanto sia complicato dividere i destini di Salvini da quelli di Berlusconi.