Un intergruppo parlamentare per l'innovazione sostenibile in sanità

Presentato oggi alla Camera dei deputati il nuovo Intergruppo parlamentare per l'innovazione sostenibile in sanità. Tra gli obiettivi prioritari: garantire l'accesso alle terapie avanzate attraverso un nuovo concetto di economia sostenibile in sanità. Aderiscono alla sua costituzione circa 20 parlamentari di diversi schieramenti politici e membri delle Commissioni Finanza e Bilancio, Affari Sociali e Igiene e Sanità di Camera e Senato. «È la prima volta che si concretizza un simile soggetto, unico per composizione, contenuti, obiettivi - scrivono i componenti -. Questo intergruppo intende rapportare la sostenibilità economica a una sanità equa, con terapie avanzate e medicina personalizzata accessibili per tutti. Temi di politica, economia e finanza si intrecciano nell'attività del progetto: innovare la salute attraverso una nuova governance che contempli aspetti economici, l'adeguamento delle normative nell'ottica di una fluidificazione nell'accesso alle cure». L'intergruppo punta su uno sviluppo della sostenibilità, della ricerca e della promozione delle terapie avanzate e delle medicina digitale per far progredire il nostro Paese sul terreno della concorrenza sul mercato e della competitività a livello internazionale. Alla presentazione oggi alla Camera sono intervenuti senatori e deputati di diverse appartenenze politiche, a conferma della trasversalità dell'intergruppo.

Presente anche Mauro Maré, presidente dell'Osservatorio Welfare della Luiss, professore di scienza delle finanze presso la Luiss Business School ed uno dei prestigiosi esperti che hanno partecipato a progetti di ricerca nell'ambito delle terapie avanzate supportati dalla coalizione Vita (Valore e Innovazione delle Terapie Avanzate). «Serve un cambio di approccio culturale che porti a considerare la sanità non più come un costo, ma come un investimento, al fine di rafforzare l'uso della tecnologia per migliorare la prevenzione, la previsione, la diagnosi precoce e gli screening per il trattamento delle malattie, riducendo al contempo la pressione su sanità e welfare - ha affermato il senatore Francesco Zaffini (FdI) - Noi politici di tutti gli schieramenti siamo chiamati a creare uno spazio di confronto bipartisan per un dibattito aperto a tutti gli stakeholders interessati alle scelte di politica sanitaria da adottare per consentire al nostro Paese di accogliere e promuovere lo sviluppo delle innovazioni sanitarie. Abbiamo 20 milioni di prestazioni sospese, un italiano su tre aspetta una prestazione sanitaria, solo la tecnologia ci può salvare. La sanità non ha colore».