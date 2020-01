Password di Stato per accedere ai siti o fare acquisti: è polemica, poi Pisano fa dietrofront

«Nessuna nuova proposta, né nuova password di Stato. Paola Pisano si riferiva a #Spid già usata da 5 mln di italiani. L'intenzione da discutere con tutti gli interlocutori istituzionali competenti è solo quella di affidarne la gestione direttamente allo Stato». È quanto si legge in un tweet del ministero dell'innovazione, reso necessario dalle polemiche esplose dopo che in mattinata la Pisano aveva anticipato novità in arrivo a proposito dell'identità digitale.Ai microfoni di

Sulla dichiarazioni era intervenuta anche l'ex-ministro della Pa, la dem Marianna Madia, che ha commentato: «Sono molto perplessa per le posizioni espresse oggi dalla ministra Pisano relative all'identità digitale. Credo occorra un confronto urgente sulle scelte complessive del Governo in materia di digitale e dati. Si tratta di un tema strategico per i diritti dei cittadini, la democrazia e la competitività del Paese. Alcune scelte meritano un approfondimento e un confronto ampio e non possono essere rilasciate ad improvvisazioni estemporanee». E su twitter arriva anche il commento di Filippo Sensi: «A me questa cosa mette i brividi».



In un tweet il ministro Pisano è poi tornata sull'argomento e ha precisato: «Vediamo di sgombrare il campo da ogni equivoco: l'identità digitale sarà rilasciata dallo Stato e servirà a identificare il cittadino in modo univoco verso lo Stato stesso. In futuro, per aziende e cittadini che lo vorranno, potrebbe essere un ulteriore sistema di autenticazione». Poi in serata il dietrofront.



Per il leader di Italia Viva Matteo Renzi «l'idea di fornire come Stato la password unica utilizzabile persino per i servizi privati è inquietante prima ancora che sbagliata. Il Ministro Pisano si preoccupi di attuare il piano già predisposto lanciato dai nostri governi con Diego Piacentini e Paolo Barberis sui temi dell'identità digitale fornendo un'unica app al cittadino per tutti i servizi della Pubblica Amministrazione. E metta da parte strane idee stile Grande Fratello. Siamo un Paese in cui lo Stato deve fare meno, non controllare di più».

Radio Rai aveva detto: «Con l'identità digitale noi avremo un'unica e sola user e password per accedere a tutti i servizi digitali e potrebbe essere utilizzata non solo per i servizi digitali della Pubblica amministrazione ma anche per il privato, per esempio i nostri conti in banca, prenotare un'auto in sharing, andare al cinema, comprare su Amazon». E quindi Pisano ha aggiunto: «User e password dovrebbero essere dati dallo Stato perche è lo Stato l'unico soggetto che ha davvero certezza che quello è quel cittadino. Lei, lo sa quanto truffe ci sono sull'identità su internet?». Subito è scoppiato un putiferio e il Pd aveva chiesto un «confronto urgente» in materia con il ministroLEGGI ANCHE....> Il governo presenta il piano per lo sviluppo tecnologico