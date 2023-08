C’è chi la ricorderà per il boom di viaggi in Albania, chi per l’esodo dei politici dai social. Nell’estate del caro vacanze, tra picchi ai distributori e prezzi dei voli alle stelle, il mantra scelto da governo e opposizione è lo stesso e fa rima con “riservatezza” e “sobrietà”. E allora via, da Nord a Sud, alla volta di spiagge, masserie esclusive e tenute private. Nessuna preclusione, sia a destra che a sinistra, sulla meta da scegliere, a condizione però, che rimangano fuori dai post in bacheca. Dopo la campagna balneare che l’anno scorso ha infiammato le piazze digitali, TikTok incluso, l’estate della politica italiana si preannuncia, in molti casi, lontana dai riflettori.

L’ANALISI

Dietro la scelta del “low profile” digitale, spiega Domenico Giordano, socio e spin doctor di Arcadia non c’è solo la «difficoltà dei politici di uscire dal racconto “cravatta e tailleur” della loro attività istituzionale». Ma anche, secondo l’esperto, la volontà di non confliggere con un sentiment collettivo: «I politici non sono degli alieni: sanno che nei loro territori ci sono difficoltà, con rincari che vanno dai carburanti fino ai lettini e ristoranti. Per questo, durante le vacanze, evitano di postare da luoghi che potrebbero apparire elitari o inaccessibili». A partire dalla premier Giorgia Meloni, insieme con il compagno Andrea Giambruno e il cognato Francesco Lollobrigida, in una masseria nel cuore di Ceglie Messapica. Due gli ultimi post pubblicati: il primo in ricordo di Francesco Alberoni; il secondo ieri, di cordoglio per i finanzieri scomparsi in un incidente sulle Alpi Giulie.

Il vicepremier, Antonio Tajani, nel giorno della festa dell’Assunta si è fatto fotografare fronte lago, ma senza specificare la località (vicino alla “sua” Fiuggi, pare). Scomparsa dai radar social la segretaria dem Elly Schlein, che nell’ultimo post del 14 agosto incitava a proseguire la raccolta firme per il salario minimo. Nessuna foto dalla Puglia nemmeno dal leader del M5S, Giuseppe Conte, che a Ferragosto è tornato a incalzare la premier commentando le interviste dei giorni precedenti. Con lui nel tacco dello Stivale, anche il dem Francesco Boccia, che si è concesso un solo scatto in sella a una jeep giallo fluo. Al contrario del leader di Iv, Matteo Renzi, che il 15 agosto ha augurato pronta guarigione allo scrittore Alessandro Baricco.

Se certo non sono mancati gli auguri ferragostani e i post in occasione dell’anniversario del crollo del Ponte di Genova, solo alcuni esponenti politici hanno documentato alcuni dei giorni passati lontani dai palazzi. Circondati da nessun lusso di troppo, ma solo dall’affetto dei più cari. Come l’azzurra Licia Ronzulli, ritratta in una foto di famiglia e in posa mentre raccoglie fichi e pomodori. Stesso copione per il leader di Azione Carlo Calenda, che su Twitter ha avviato un diario di viaggio della vacanza in Normandia con moglie e figli al seguito. E poi il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che dopo aver trascorso alcuni giorni in Versilia, ha condiviso una foto con alle spalle il mare di Polignano, affiancato dalla compagna Francesca Verdini. Il titolare del Mit è stato anche il più attivo su Tiktok nell’ultima settimana, pubblicando 5 video, contro i 4 di Meloni e zero di Conte.

PASSO INDIETRO

Un passo indietro a livello comunicativo che, per Lorenzo Pregliasco di YouTrend, è stato «ragionevole» soprattutto considerando che «già due delle precedenti quattro estati sono state dominate da campagne elettorali: è un periodo in cui non è sbagliato tenere i toni più bassi. Gli italiani in vacanza preferiscono vedere altro». A questo primo aspetto si somma poi il macigno dell’inflazione e del caro prezzi: «Da diversi dati - prosegue l’analista - sembra che meno italiani siano partiti per le vacanze. Un contesto nel quale stonerebbe una comunicazione del lato vacanziero». I contenuti personali, insomma, non sono sempre un buon feed politico, soprattutto in tempo di crisi.