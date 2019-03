Salvini a Giulia Grillo: «A scuola anche i bimbi non vaccinati». I presidi: «No ad alunni di serie B»

Vaccini , si apre un nuovo fronte. «L'intento del procedimento è quello di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia. Evitiamo traumi ai più piccoli». Il vicepremier e ministro dell'Interno



Vaccini, falsificano certificati della figlia per iscriverla a scuola: genitori denunciati , si apre un nuovo fronte. «L'intento del procedimento è quello di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia. Evitiamo traumi ai più piccoli». Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera alla collega della Salute, Giulia Grillo , in cui chiede un decreto legge per consentire la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati delle scuole di infanzia 0-6 anni. Secondo Salvini è necessario evitare «l'allontanamento e la decadenza dalle liste scolastiche» dei bambini «essendo ormai giunti alla conclusione dell'anno». Bisogna «evitare traumi ai più piccoli», aggiunge il ministro e quindi è necessario «prevedere il differimento degli obblighi in scadenza al 10 marzo prossimo contenuti nella legge Lorenzin».

Presidi: no a bimbi di serie A e B. «Giusta la preoccupazione di non traumatizzare i bambini ma si continua a non tenere conto dei bimbi più fragili, la cui vita sarebbe a rischio se consentissimo ai non vaccinati per motivi ideologici di frequentare la stessa scuola. Non ci possono essere bambini di serie A e di serie B. C'è un tema di salute pubblica per cui non possiamo essere d'accordo». Così il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli sulla proposta del ministro dell'Interno Salvini.

Ira Lorenzin. «Salvini, invece che evitare traumi, pensi a come garantire la sicurezza dei bambini immunodepressi che non possono andare a scuola e a come verrà garantita la salute per quei bambini che i genitori non vogliono vaccinare, mettendone a rischio la salute». Così Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute e leader di Civica Popolare, commenta la richiesta del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha chiesto, in una lettera alla collega della Salute, Giulia Grillo, un decreto per consentire la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati di nidi e scuole di infanzia nella fascia 0-6 anni.

Mercoledì 6 Marzo 2019

