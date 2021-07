Vaccino e politici: chi lo ha ricevuto e chi no. Da Raggi che dice di avere gli anticorpi ancora alti, a Meloni e Salvini

Politici e vaccini, chi ha ricevuto il vaccino anti Covid? Chi sta ancora tergiversando? Chi non lo farà? Sì, anche il vaccino diventa tema da campagna elettorale: sta succedendo a Roma dove il vaccino che non ha ancora ricevuto Virginia Raggi è diventato un motivo d'accusa per il suo competitor Carlo Calenda. Il tema è se i politici lo fanno (e lo fanno vedere anche con un selfie) perché l'immunizzazione potrebbe diventare un gesto che rassicura gli elettori ancora indecisi se ricevere o meno il vaccino. Al contrario, se si sceglie di non farlo volontariamente è un gesto politico forte poiché sottintende la possibilità che non si raggiunga l'immunità di gregge (invitando i propri elettori a fare altrettanto). È chiaro, poi, che i politici, come tutti, sono seguiti da un medico curante e hanno un proprio, peculiare stato di salute e quindi potrebbero, per esempio, non essere idonei alla vaccinazione per diversi motivi, dalle allergie ad altre patologie, e non averlo ricevuto. È sicuramente una scelta comunicare se lo si fa o no, e perché. Un esempio per tutti: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stato pubblicato sul profilo social istituzionale del Quirinale la foto mentre aspetta il suo turno, in coda, in mezzo ad altre persone in attesa del vaccino. Esempio di una notizia che riguarda il Capo dello Stato ma anche e soprattutto un messaggio agli italiani, spronati a non aver paura e a sottoporsi al vaccino per essere più protetti dal rischio complicanze e ospedalizzazioni.

Ecco, perchè il vaccino è diventato anche un'arma politica.

Matteo Salvini dice che lo sta per fare: «Per mia scelta farò il vaccino a brevissimo», ha detto ospite di 'Quarta Repubblicà su Retequattro lunedì sera (19 luglio 2021).

Anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni usa il futuro indicativo: «Mi vaccinerò. Ma la domanda da farsi è i vaccinati contagiano oppure no?», ha detto. Il capogruppo FdI Francesco Lollobrigida, invece, ha sollevato dubbi sui vaccini agli under 40. Lollobrigida, intanto, si è vaccinato con Johnson (monodose) e ha contratto il coronavirus in precedenza, quindi ha seguito scrupolosamente il protocollo sanitario previsto dal Ministero della Salute. Da persona guarita dal Covid ha scelto di aderire alla campagna vaccinale assumendo una sola dose di vaccino e ha scelto per giunta quello monodose che viene somministrato anche a chi non si è mai infettato. In un'intervista a Repubblica Lollobrigida (49 anni) ha detto che non consiglierebbe a nessuno sotto i 40 anni di fare il vaccino, «perché la letalità è inesistente», ha spiegato. Parole che hanno sollevato forti polemiche.

La sindaca di Roma Virginia Raggi è vaccinata? Glielo ha chiesto Carlo Calenda che la sfiderà alle prossime elezioni amministrative.

.@virginiaraggi non è una questione sulla quale puoi semplicemente sottrarti ad una risposta. Ti sei vaccinata o no? https://t.co/lLh8S6MG1d — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 19, 2021

Raggi è guarita dal Covid lo scorso 15 novembre 2020: sono trascorsi otto mesi. A domanda diretta l'ufficio stampa del Campidoglio fa sapere che «ha avuto il Covid e ha gli anticorpi ancora alti. Segue le indicazioni del medico, come chiunque altro».

Anche l'ex segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è guarito dal Covid. È stato uno dei primi politici ad ammalarsi e a dare notizie sul suo stato di salute. È stato anche uno dei primi a pubblicizzare l'iniezione anti Covid con una foto sui social.

C'è Stefano Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna che si è vaccinato e ha pubblicato una foto circolata molto in rete: lui che per un'iniezione al braccio si denuda completamente dalla cintola in su. I presidenti di regione, in generale, sono stati generosi con le foto: oltre a Bonaccini e Zingaretti hanno pubblicizzato l'iniezione Attilio Fontana, Vincenzo De Luca, Giovanni Toti e Luca Zaia.

Non risultano foto di iniezioni del segretario dem Enrico Letta o di Silvio Berlusconi. Non ci sono di Luigi Di Maio o Giuseppe Conte, di diversi ministri dell'esecutivo o di altri segretari o garanti di partito.

