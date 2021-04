Sputnik, San Marino riapre e l'Italia studia gli effetti del vaccino russo

C'è un pezzo d'Italia, che Italia non è, che da domani riaprirà bar e ristoranti fino alle 21,30 con tutte le scuole aperte alle lezioni in presenza. Un pezzo d'Italia in provincia di Rimini, ma con un governo autonomo: la Repubblica di San Marino.



CONTAGI E VACCINI

I capitani reggenti della Repubblica, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, hanno firmato due giorni fa l'ultimo decreto che dà il via libera. Nelle ultime 24 ore, tra i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati