La Russa e il "vaffa" di Berlusconi in Aula: «Se l'ha detto non era rivolto a me. Nessuna ingiuria»

Il "vaffa" pronunciato da Silvio Berlusconi al Senato durante le votazioni per il presidente di Palazzo Madama?

È lo stesso Ignazio La Russa - quello che nei video della seduta sembra il destinatario dello sfogo del Cav - a mettere i puntini sulle "i": «Se l'ha detto - dice ai cronisti lasciando Montecitorio - non era rivolto a me. Nessuna ingiuria nei miei confronti».

Berlusconi, il "vaffa" a La Russa e quella frase in Senato: «Le farò vedere chi sono...». Cosa è successo

GLI APPUNTI SULLA MELONI

Poi altro "chiarimento" su un altro tema caldo che riguarda Berlusconi: «Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che quella foto è fake, però deve dichiararlo lui non lo posso dire io», dice La Russa a proposito dello scatto di ieri di un appunto con dei giudizi negativi su Giorgia Meloni, interpellato dai cronisti mentre lasciava la Camera.

LA RUSSA E IL "VAFFA"

«Con Berlusconi non ci siamo sentiti - spiega La Russa - Colgo l'occasione per assicurare che non mi ha rivolto nessuna parola ingiuriosa nei miei confronti, almeno quando ero presente. Non so quando me ne sono andato».