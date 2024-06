Vannacci eletto: «​Molte preferenze per me. Bossi? Cambiare idea all'ultimo è poco leale»

Esulta il generale: il candidato indipendente della Lega Roberto Vannacci risulterebbe tra gli eletti all'Europarlamento. È quanto scrive YouTrend sul suo account X mentre è in corso lo spoglio. «Non è un parere politico, i pareri politici li lascio a chi fa politica e chi è nel partito. A livello personale, un amico che all'ultimo momento cambia idea ha un comportamento certo strano, quasi poco leale, un comportamento strano da aspettarsi da una persona che è sempre stata da una parte. Ma sono commenti personali, non politici». Lo afferma Roberto Vannacci, commentando la scelta di Umberto Bossi di votare Marco Reguzzoni, nelle liste di Forza Italia.

Le dichiarazioni

«Commenti ne ho pochi da fare, sono risultati ancora frammentari, aspettiamo i dati consolidati. Per ora vedo che le preferenze sul sottoscritto sono ottime, aspettiamo che si consolidino».