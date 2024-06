​Salvini a Milano con Vannacci: «L'Italia ripudia la guerra». Il generale: «Scateneremo l'inferno»

«Nei prossimi giorni i gruppi della Lega alla Camera e in Senato proporranno dei documenti per impegnare tutto il Parlamento a rispettare l'articolo 11 della Costituzione, 'l'Italia ripudia la guerra'. Non possiamo lasciare ai nostri figli la terza guerra mondiale e nucleare sull'uscio di casa». Così il leader della Lega Matteo Salvini durante l'evento del Carroccio a Milano.

«Noi non abbiamo mai votato e mai voteremo Ursula von del Leyen»: ha detto Salvini alla chiusura della campagna elettorale per le europee. «Vogliamo il centrodestra unito nei Comuni, nelle Regioni, a Roma e anche in Europa. E se qualcuno nel centrodestra dice che a Le Pen preferisce il guerrafondaio Macron non fa un dispetto alla Lega, fa il male dell'Italia».



«Evviva il Santo Padre, evviva i simboli della nostra cristianità.

No alla colonia cinese, no al califfato islamico», ha aggiunto il segretario della Lega ribadendo l'impegno fra l'altro per «bloccare la direttiva folle che mette fuori legge le auto diesel e benzina» a favore delle auto elettriche. «Non saremo mai una colonia cinese» ha assicurato.

Vannacci: «Da soldato io non lascio indietro nessuno»

«Da soldato io non lascio indietro nessuno, ma dico: ‘facciamo volare chi ha le ali, lasciamo galoppare i purosangue nelle praterie’ perché loro saranno il traino di tutti quanti». Così il generale Roberto Vannacci apre il suo intervento a Milano sul palco della Lega, raccogliendo gli applausi e l’entusiasmo dei presenti. «L’Europa che vorrei - dice - è quella dove il sogno americano diventi il sogno italiano ed europeo; lasciamo spazio a chi ha le capacità, i meriti, a chi vuole realizzarsi. Io mi sono trovato a combattere per l’Italia e per gli interessi nazionali in tutti i campi di combattimento di questa Terra. Ebbene, oggi penso che sia più promettente continuare a combattere, ma cambiando campo di battaglia e sedendomi sugli scranni di Bruxelles». E «se ogni attività propositiva dovesse fallire, allora comincerò con la mia specialità, il sabotaggio. Il sabotaggio di qualsiasi iniziativa che dovesse cercare di distruggere le nostre tradizioni, la nostra identità, le nostre radici, il nostro suolo e il nostro sangue». «Siete tantissimi è come avere davanti se' una legione, la decima legione». Ha detto il generale in conclusione della campagna elettorale.