«Salvini è fascista, assolutamente si, è anche molto astuto come fascista». Lo ha detto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Yanis Varoufakis, economista ed ex Ministro dell'Economia in Grecia, nel corso di un'intervista che andrà in onda nella puntata domani. Matteo Salvini secondo lei è come Mussolini? «Sono tempi diversi, è un'epoca diversa. I fascisti di allora non promisero una guerra o i campi di concentramento: vi promisero di farvi sentire ancora orgogliosi, di risolvere tutti i problemi creati dagli stranieri. Così è iniziato il fascismo». Lei spesso parla di Salvini come fosse il premier, ma il governo non è formato solo dal leghista. «Salvini dovrebbe esser il leader del partito di minoranza al governo e Di Maio il leader di quello di maggioranza. Invece è incredibile come nel giro di poco tempo Salvini sia riuscito a cambiare le cose: ora ha la forza per mandare via Di Maio e Conte e diventare più forte. Salvini chiede e Di Maio dà: è un rapporto perfetto il loro». Cosa ne pensa del premier Giuseppe Conte? «Mister Conte non esiste, è una vostra fantasia», ha detto ironico. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris potrebbe candidarsi col suo Movimento alle prossime elezioni europee? «Spero di sì».

Lunedì 26 Novembre 2018, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA