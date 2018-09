La svolta del prefetto Sodano: «Troppi beni delle mafie inutilizzati, ora vendite sprint»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Settembre 2018, 11:00

«Nella riforma prevista nel decreto sicurezza ci saranno grandi benefici per la nostra agenzia e la possibilità di restituire alla collettività i beni sottratti alla mafia. Un settore che ha bisogno di modifiche incisive». Il prefetto Ennio Sodano, casertano, direttore dell'Ansbc, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ritiene che la legge studiata al Viminale per snellire le procedure dell'assegnazione degli immobili possa portare miglioramenti.«In realtà la riforma servirà molto di più per destinare i beni di pregio minore. Da quando la nostra agenzia è stata istituita, nel 2010, siamo riusciti a fare un lavoro enorme. Gli immobili più appetibili è più semplice destinarli agli enti locali che poi li utilizzano per finalità istituzionali o sociali. Il vero problema sono quei beni che abbiamo ereditato quando l'agenzia ancora non esisteva e le procedure erano molto lente. Più tempo passa per un immobile senza essere destinato e più deperisce, quindi poi i comuni hanno necessità di impiegare dei fondi aggiuntivi per riammodernare gli edifici per poi utilizzarli. Molti problemi si trascinano da anni, ma a tempi precedenti a quando è stata creata l'Ansbc».