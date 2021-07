Nuova ordinanza in arrivo in Veneto, Zaia: controlli anti Covid ai viaggiatori «negli aeroporti e al porto». Anche per chi torna dalle vacanze

Nuova ordinanza regionale in arrivo per il Veneto, lo ha annunciato il governatore Luca Zaia. Lo scritto è in fase di elaborazione e l'obiettivo è quello di aumentare e rendere maggiormente efficienti i controlli anti Covid negli aeroporti e nel porto, soprattutto di quei cittadini che si sono imbarcati in Paesi europei dove il contagio è importante. Ma non solo, il monitoraggio riguarda anche i veneti di rientro dalle vacanze, o comunque da viaggi.

Controlli per i viaggiatori in Veneto: cosa cambia

«Stiamo lavorando già da un paio di giorni ad un'ordinanza per incentivare i controlli agli arrivi negli aeroporti, nel porto e nei confronti dei cittadini in generale che provengano da Paesi europei che oggi sono oggetto di forte contagio. Presenteremo questa ordinanza rapidamente - spiega .- Conto di firmarla alla volta di domani, in modo che ci consenta di essere operativi già nei primi giorni della settimana con una campagna di tamponi aggressiva». I controlli, precisa Zaia, «riguarderanno anche i viaggiatori che rientrano dalle vacanze, e non solo».