«L'incidente di oggi al porto di Venezia dimostra che le grandi navi non devono più passare dalla Giudecca. Dopo tanti anni di inerzia, finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva per tutelare sia la laguna che il turismo». Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.



«È l'ennesima dimostrazione che non è più pensabile che nel canale della Giudecca debbano passare le grandi navi. L'abbiamo detto da 8 anni, e chiediamo immediatamente l'apertura del Vittorio Emanuele - il canale alternativo per l'arrivo in marittima ndr. -». Lo afferma il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. «Ho sentito il ministro Toinelli, è aggiornato sulla situazione - ha aggiunto - sta cercando soluzioni che adesso aspetteremo. Adesso urgentemente dobbiamo far sì che le navi non passino più davanti a San Marco».

Domenica 2 Giugno 2019, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA