Venezia e turismo, visite solo su prenotazione e pagando il contributo d'accesso dall'estate 2022: cancelli elettronici su tutti i terminal

Estate 2022, benvenuti nel futuro. Tra un anno per entrare a Venezia servirà prenotare la visita.

Certo, saranno esentati i lavoratori e i residenti, ma tutti gli altri, tutti quelli che sceglieranno le calli e i campielli della città d’acqua per la classica gita fuori porta della domenica, dovranno garantirsi il proprio posto. Lo faranno collegandosi a un sito o un’app e l’ingresso in città avverrà solo mostrando un QrCode ai tornelli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati