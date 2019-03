Verona, al via il Congresso delle Famiglie. Salvini: «Aborto e divorzio non si toccano»

Il congresso parte subito con una polemica sull'aborto. Ma sia Luca Zaia che il sottosegretario M5s Vincenzo Spadafora intervengono per calmare gli animi. «Mi sembra necessario che si capisca che gli estremismi non ci portano da nessuna parte». Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, intervenendo all'apertura del Congresso. «Se da un lato - ha aggiunto - per difendere il sacrosanto diritto di fare le scelte sessuali e sentimentali che più aggradano non è necessario finanziare un gay pride, dall'altro è fondamentale dire che per parlare di famiglia non serve essere in odore di santità». Verona blindata per l'avvio dei lavori del controverso tredicesimo Congresso mondiale delle famiglia che si aprirà oggi e durerà fino a domenica. Piazza Bra "blindata" - ma con qualche eccezione per mezzi pubblici e residenti - ma situazione tranquilla senza contestazioni stamani.Il congresso parte subito con una polemica sull'aborto. Ma sia Luca Zaia che il sottosegretario M5s Vincenzo Spadafora intervengono per calmare gli animi. «Mi sembra necessario che si capisca che gli estremismi non ci portano da nessuna parte». Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, intervenendo all'apertura del Congresso. «Se da un lato - ha aggiunto - per difendere il sacrosanto diritto di fare le scelte sessuali e sentimentali che più aggradano non è necessario finanziare un gay pride, dall'altro è fondamentale dire che per parlare di famiglia non serve essere in odore di santità».

Gli fa eco Vincenzo Spadafora, parlamentare M5s e sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità e ai giovani, ad Agorà. «Io mi sento di poter dire, come rappresentante del governo, che quello di cui si discuterà lì (a Verona ndr) non sarà mai nell'agenda di questo governo».



Quella sul Congresso sulla famiglia di Verona è una «polemica costruita sul nulla dalla sinistra», precisa il ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Andrò a ribadire la libertà di scelta di tutti e per tutti - ha detto al suo arrivo in prefettura a Milano -: le conquiste sociali non si toccano, non si discute sulla revisione dell'aborto del divorzio, della libertà di scelta per donne e uomini». «Si ragiona su come aiutare le famiglie italiane: mamme e papà, coi bimbi e coi nonni e uscire da una situazione di povertà che a volte, dopo la nascita di un figlio, ti entra in casa», ha concluso Salvini.

«La famiglia originale, doc, divina e pienamente umana, non confessionale, è la più autentica culla della vita, generatrice di civiltà, prima e insostituibile scuola di valori civili». Lo ha affermato il vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, nel saluto al 13/o Congresso mondiale delle famiglie.



«Dobbiamo focalizzarla in quanto realtà umana - ha aggiunto Zenti - per il resto ci pensiamo noi vescovi, che siamo su un altro piano. Auspico un dialogo sereno e obiettivo, con argomentazioni razionali, per far riscoprire la famiglia come valore imprescindibile in cui ci si senta al sicuro come nel grembo materno. Sappia mantenersi sempre di alto profilo nel quadro valoriale senza prestare il tallone d'Achille a chi aspetta la polemica».



Mi auguro che questo congresso si svolga senza polemiche e che sia di alto profilo, per questo vi chiedo togliete le armi delle polemiche ai vostri avversari ». Lo ha sottolineato il vescovo di Verona Giuseppe Zenti nel suo intervento all'apertura al congresso mondiale delle famiglie a Verona. E Mons. Zenti ha quindi sottolineato che« la famiglia è il nucleo fondamentale della società. La famiglia è insostituibile scuola di valori civili». «Dobbiamo focalizzarla in quanto realtà umana - ha continuato, e ha ribadito - Auspico un dialogo sereno e obiettivo, con argomentazioni razionali, per far riscoprire la famiglia come valore imprescindibile in cui ci si senta al sicuro come nel grembo materno. Il congresso sappia mantenersi sempre di alto profilo nel quadro valoriale senza prestare il tallone d'Achille a chi aspetta la polemica», ha concluso .

Venerdì 29 Marzo 2019

