CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 13 Marzo 2018, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il problema è che tutti vogliono fare l'opposizione e nessuno vuole governare». Allarga le braccia il senatore azzurro di lungo corso che per la prima volta guarda e subisce - insieme a tutta FI - le mosse dell'esuberante alleato. Con il Pd compattamente schierato all'opposizione, si riducono ulteriormente gli spazi anche per il partito di Berlusconi.Il Cavaliere sarà Roma questa sera per incontrare Salvini e Meloni, e domani per riunire gli eletti. Il tentativo resta quello di spingere Salvini a lavorare per comporre una maggioranza di centrodestra a guida leghista. Se non fosse che il leader del Carroccio si muove come se l'argomento non lo riguardasse e ora il suo primo cruccio è quello di blindare l'accordo con i grillini sulle presidenze delle Camere.I tentativi azzurri di coinvolgere il Pd promettendo loro la presidenza di Montecitorio, si sono infranti contro il muro renziano e una direzione dem che ha chiuso ad ogni trattativa. E così la palla torna in mano «ai due vincitori», Di Maio e Salvini, pronti a dividersi le due presidenze mentre FI tenta di puntare i piedi proponendo Paolo Romani a palazzo Madama. Lo schema più accreditato resta quello che vuole un leghista a Montecitorio (in pole position Giancarlo Giorgetti) e un grillino a palazzo Madama (testa a testa tra Danilo Toninelli e Vito Crimi). Se il 23 marzo andrà così, il Pd avrà occasione per sostenere che la stessa maggioranza che ha eletto i presidenti dovrà comporre il governo. Facile a dirsi ma impossibile a farsi, visto che «i due vincitori» hanno intenzione di comporre quel nuovo bipolarismo populista che alle prossime elezioni dovrebbe far fuori Pd e FI.