Via della Seta, il Colle: «Attenzione a posizione Usa, nel memorandum non c'è il 5G». Il monito degli Usa

Intanto gli Usa ammoniscono l'Italia, come tutti gli alleati e partner degli Stati Uniti, a valutare «rigorosamente» i rischi di fornitori soggetti a governi stranieri prima di prendere qualsiasi decisione su infrastrutture critiche come la rete 5G. Lo ha detto all'ANSA un portavoce del dipartimento di Stato Usa rispondendo alla domanda se il monito a Berlino sul 5G di Huawei valga anche per il nostro Paese. «I progetti che non rispettano gli standard di sicurezza sollevano preoccupazioni per noi», ha aggiunto il portavoce.

Il memorandum tra Italia e Cina riguardo la Via della Seta conterrà delle regole più stringenti rispetto a quelle indicate nei giorni scorsi dall'Unione europea: inoltre è molto meno pregnante di documenti analoghi. Si guarda comunque con attenzione alla posizione manifestata dagli Stati Uniti e in generale alle questioni legate alla sicurezza, visto che tra l'altro il memorandum non tocca il tema della tecnologia 5G. È quanto emerso nel pranzo tenutosi oggi al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e vari ministri, che solitamente precede il Consiglio europeo.Oltre al premier, per il governo erano presenti i ministri dell'Interno, Matteo Salvini; dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio: degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi; della Difesa, Elisabetta Trenta; dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria; e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.L'esecutivo, in modo pressochè unanime, ha ricordato che il memorandum è appunto molto meno pregnante di altri siglati bilateralmente con la Cina da parte di altri Paesi europei e che comunque gli accordi che si andranno a sottoscrivere conterranno regole di ingaggio molto più severe e stringenti di quelle contenute nel documento elaborato nei giorni scorsi dall'Unione europea. D'altra parte la Cina rappresenta un partner commerciale a cui guardano con interesse tutti i Paesi europei e naturalmente l'Italia non può non essere nella partita. Anche se in una dimensione «che superi l'ambito strettamente economico e commerciale», come ebbe a sottolineare Mattarella intervenendo nel febbraio di due anni fa a Pechino, presente il Presidente Xi Jinping, alla sessione conclusiva della quarta edizione del Business Forum Italia-Cina e del primo Forum Culturale italo-cinese, in occasione della sua visita in Cina. «L'Italia -affermò ancora il Capo dello Stato- ritiene di poter concorrere alla costruzione di una nuova Via della Seta -anzi, per meglio dire, alle nuove Vie della Seta-, che siano certo i nuovi percorsi del commercio e dell'ingegno costruttivo, ma anche della cultura, della conoscenza e di una sempre maggiore comprensione reciproca, in un processo di stimolo e di accrescimento vicendevoli».Tutto questo naturalmente non può mettere in discussione la dovuta attenzione alle questioni legate alla sicurezza nazionale nè le tradizionali alleanze. Per questo, come è stato sottolineato nel pranzo di oggi, vengono tenute nella giusta considerazione le questioni poste dagli Stati Uniti e del resto il tema della tecnologia relativa al 5G non è inserito nel memorandum. Senza dimenticare che la settimana scorsa, nella riunione del Consiglio supremo di Difesa, è stato ribadito che la Nato e l'Unione europea «restano il costante riferimento dell'Italia, che deve continuare a contribuire ad esse in maniera convinta ed efficace».