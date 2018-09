Viaggi e staff, caccia agli sprechi dell'Unione europea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Settembre 2018, 12:00

Inflessibile quando si tratta dei decimali altrui, l'Unione europea non bada a spese quando si tratta di se stessa. Nel bilancio 2019 dei sacrifici imposti ai Paesi membri non c'è traccia. Anzi, le spese per far funzionare l'elefantiaca macchina di Bruxelles (circa 55mila tra dipendenti e collaboratori), continuano a crescere: l'anno prossimo serviranno ben 4,3 miliardi di euro. Di cui quasi la metà destinati al Parlamento europeo, 430 milioni al Consiglio, 161 alla Commissione, 600 alla Corte di giustizia, 147 alla Corte dei conti, 138 al Comitato delle regioni, 100 al Comitato economico e sociale, 11 al Mediatore europeo, 17 al Garante dei dati personali, e 700 al Servizio europeo di azione esterna. Impossibile fare un po' di spending review? Di grasso che cola a quanto pare ce n'è abbondanza anche in Europa.