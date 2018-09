Vicepresidente Csm, sfida a due tra M5S e Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Settembre 2018, 12:00

Una partita a scacchi. Così qualcuno, a Palazzo dei Marescialli, definisce l'appuntamento di giovedì, quando il nuovo Csm, fresco di insediamento, dovrà eleggere, tra i membri laici, il proprio vicepresidente. Domani, dopo il plenum, nel quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricorderà il ruolo del Consiglio e l'importanza dell'indipendenza della magistratura, e il vicepresidente uscente, Giovanni Legnini farà un bilancio degli ultimi quattro anni, i sedici membri togati torneranno a incontrarsi per trovare un accordo: la partita ormai sembra lasciare solo due possibilità: l'elezione di uno dei tre componenti in quota Cinquestelle, Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati e Fulvio Gigliotti, con qualche chance in più per Gigliotti, o del dem David Ermini. Fuori gioco, invece, i consiglieri scelti dalla Lega, Emanuele Basile e Michele Carabona. E lo stesso destino sembra toccare ad Alessio Lanzi (in quota Forza Italia) che si era autocandidato e sembrava potesse farcela. A pesare sulla possibile elezione del docente universitario è il curriculum da penalista d'assalto, con clienti come Fedele Confalonieri e di David Mills.