Pd, Enrico Letta nomina i vicesegretari del partito: saranno Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano

Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano sono stati nominati vicesegretari del Partito Democratico dal segretario Enrico Letta. Per l'ufficialità, occorre prima l'approvazione della prossima Assemblea nazionale. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, «Irene Tinagli svolgerà le funzioni di vicaria», spiega il Pd in una nota.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Letta sente la Meloni: avanti sul maggioritario. E a Roma Gualtieri... LA POLITICA Elezioni comunali a Napoli, il Pd punta su Roma e lascia la scelta a... PRIMO PIANO Rapimento Moro, Letta in via Fani: «Il mio impegno politico...

Chi è Irene Tinagli

Irene Tinagli, 46 anni, è nata ad Empoli. Economista, si è specializzata in sviluppo economico e innovazione all'Università Carnergie Mellon di Pittsburgh. Ha insegnato Management e Organizzazione all'Università Carlos III di Madrid. Ha partecipato alla fondazione del Pd,come componente dell'Assemblea Costituente e della Commissione che ha redatto lo Statuto. Tra il 2013 e il 2018 è stata deputata della Repubblica. Attualmente presiede la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

Chi è Giuseppe Provenzano

Giuseppe Provenzano, 39 anni, è nato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Laureato e dottorato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è economista presso la Svimez. Ha partecipato alla fondazione del PD come componente dell'Assemblea Costituente. Dal 2017 fa parte della Direzione Nazionale. Nel 2019 è stato nominato responsabile delle politiche del lavoro in Segreteria nazionale. Tra il 2019 e il 2021 è stato Ministro per il Sud e la coesione territoriale del governo Conte II. Ha presieduto il gruppo di lavoro dei ministri del Partito Socialista Europeo (Pes) che si occupano di coesione e sviluppo regionale».

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA