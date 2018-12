Bologna, polemica sulla vignetta pubblicata dal Comune per pubblicizzare la card dei musei «E' sessista». E sparisce dal web

Comune di Bologna e un attimo dopo scompare. Si tratta della vignetta che promuove la la card dei musei, rimossa perchè giudicata «sessista» dall'assessore alla cultura Matteo Lepore. Ne dà notizia il Resto del Carlino.









Nell'immagine una donna chiede a un uomo di chiudere gli occhi, prima di presentarsi nuda e fasciata solo nelle parti intime, dicendo: Appare nelle storie Instagram dele un attimo dopo scompare. Si tratta dellache promuove la la card dei musei,dall'assessore alla cultura Matteo Lepore. Ne dà notizia il Resto del Carlino.Nell'immagine una donna chiede a un uomo di chiudere gli occhi, prima di presentarsi nuda e fasciata solo nelle parti intime, dicendo:

Preparati per un regalo molto speciale...

. La vignetta si conclude con l'uomo che a occhi chiusi pensa:

Fà che sia la card dei musei

.



«Questo Comune ha sempre fatto del rispetto delle donne una bandiera del proprio agire, prenderemo provvedimenti», ha detto l'assessore alla Cultura, Matteo Lepore. Il profilo è gestito da un'agenzia di comunicazione esterna che ha pubblicato l'immagine in autonomia, ma non appena sono arrivate le prime segnalazioni, il Comune l'ha fatta rimuovere dopo nemmeno un'ora.



Lepore ha aggiunto che saranno presi provvedimenti contro l'agenzia di comunicazione esterna che l'ha pubblicato.

Si sono scusati, hanno detto che volevano sperimentare nuove forme di comunicazione in modo scherzoso - spiega l'assessore - ma qui non c'è niente di innovativo e non si scherza sul corpo delle donne

Sabato 29 Dicembre 2018, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2018 16:29

».