«Violenza sulle donne, governo assente: pochi e fermi i fondi anti-violenza»

Giovedì 22 Novembre 2018, 12:00

«È un grave errore della burocrazia fermare o rallentare i fondi antiviolenza per le donne: così si vanificano tutti gli sforzi fatti con molta fatica in questi anni», dice Mara Carfagna, parlamentare Fi e vice presidente della Camera nel giorno in cui presenta a Montecitorio «Non è normale che sia normale», la campagna sui media, con testimonial d'eccezione, contro la violenza sulle donne. Azione assolutamente bipartisan che vede la Carfagna tra colleghe di tutti gli schieramenti politici: da Maria Elena Boschi a Giulia Bongiorno, da Isabella Rauti a Maria Edera Spadoni. E sui social, sul web, sui giornali e in tv verrà trasmesso il video in cui personaggi noti si fanno un segno rosso contro la violenza sotto l'occhio. Tra loro, Fiorello, Barbara D'Urso, Maria Grazia Cucinotta, Vincenzo Salemme, Paola Turci, Claudia Gerini, Alessandro Borghi e Alessandro Roia. «Serve - attacca l'ex ministro delle Pari opportunità - che l'esecutivo operi un cambio di direzione: ho letto il contratto di governo e non c'è traccia di politiche antiviolenza in favore delle donne». Non solo perché la Carfagna invita tutti a postare sui social l'hashtag «nonènormalechesianormale» e una foto con il segno del rossetto sotto l'occhio.Il monitoraggio di ActionAid Italia sui fondi antiviolenza nazionali ripartiti tra le Regioni per il 2015-2016 e per il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 certifica come i fondi arrivano tardi e anche le Regioni, a loro volta, liquidano le risorse con il contagocce. Anche la Campania è ancora in attesa della risorse 2017 e ad agosto ha dovuto anticipare una parte delle somme.«Occorre che le istituzioni operino il massimo impegno per le politiche antiviolenza di genere. Non è pensabile che a causa della burocrazia i fondi vengano erogati con ritardi enormi sul territorio. Proprio ai centri che lavorano e sono presidi importanti per dare una mano a chi è vittima. Stanziarne pochi e bloccarne una parte, è un errore clamoroso. Bisogna aumentarli invece: è il primo punto del piano nazionale antiviolenza che concordai poco prima che il mio governo cadesse nel 2011».«Abbiamo presentato questa campagna, con l'aiuto di testimonial famosi, per far capire come non è normale, appunto, che una donna su tre è vittima di violenza e una ogni tre giorni viene uccisa. Come non è possibile che in casi di stupro ci sia qualcuno che commenti con frasi giustificative sul tipo di abbigliamento della vittima. Lo trovo orribile. Da qui la campagna di comunicazione per raggiungere una platea più vasta e sensibilizzarla su questi temi».«Noi dobbiamo garantire, come istituzioni, il massimo dell'impegno. Negli ultimi anni fatti passi in avanti su leggi importanti. Penso a quella sullo stalking e alla proposta che ho appena depositato in Manovra per garantire più fondi alle famiglie affidatarie di figli di femminicidio. Perché spesso molti di loro sono affidati a parenti che hanno bisogno di un aiuto economico».«Deve fare di più. Loro si muovono solo con il contratto di governo ma su questo punto ho letto poco o nulla nonostante sia un impegno prioritario».«Campagne di comunicazione, come abbiamo fatto noi, potenziare i centri antiviolenza e leggi più severe contro questi crimini: su questi fronti occorre fare di più».«Noi donne siamo state capaci di superare gli steccati politici, è una battaglia lunga, bisogna cambiare la testa delle persone, serve una rivoluzione culturale: chiediamo a tutti di unirsi all'onda e di diffondere il messaggio. Chiunque può contribuire coinvolgendo amici e conoscenti sulle piattaforme Social e sul web. Non basta più discutere tra addetti ai lavori, oggi bisogna aprirsi, sviluppare in maniera positiva le potenzialità della rete perché se ne parli in famiglia e nei luoghi di lavoro. Si tratta di un tema drammaticamente diffuso e vicino a tutti noi».