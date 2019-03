Lunedì 18 Marzo 2019, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 15:44

Fino a 14 anni di carcere per chi sfregia una donna. «Viene introdotto nel pacchetto un nuovo reato che punisce severamente chi sfregia una donna. È disposta la reclusione fino a 14 anni per un reato che, ripeto, prima non era previsto». Lo ha detto la deputata in Commissione Giustizia Stefania Ascari alla presentazione del "Pacchetto norme antiviolenza donne e minori" presentato alla sala stampa della Camera.