Violenza sulle donne, bufera sul consigliere della Lega: «Il 90% delle denunce sono false»

«Il 90% delle denunce di violenza di uomini su donne sono false e vengono archiviate intasando procure e tribunali. Ma questo non fa notizia». A scriverlo, in un post su Facebook è Umberto La Morgia, consigliere comunale della Lega a Casalecchio di Reno, paese alle porte di Bologna. Il passaggio ha immediatamente causato le proteste del Pd: «Parole inaccettabili, una follia», secondo la segretaria cittadina dei dem, Alice Morotti.











La Morgia, che solo pochi giorni fa si era fatto immortalare in piazza Maggiore travestito da pinguino mangiasardine, ha scritto in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. «La violenza non ha sesso» e «se vogliamo veramente parlare di pari opportunità, vorrei far presente che esiste anche la violenza delle donne sugli uomini, purtroppo ancora poco riconosciuta, poco condannata e poco dibattuta». Violenza, prosegue il post, «non solo fisica, ma che si manifesta anche attraverso l'alienazione parentale (la distruzione del rapporto padre-figlio da parte della madre) e le migliaia di false denunce che le donne usano per avvantaggiarsi sull'uomo in sede di separazione civile, il quale spesso viene ridotto al lastrico». Ultimo aggiornamento: 13:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA