Roma, Fico e il futuro sindaco: «Virginia Raggi vuole candidarsi e il movimento l'appoggia»

«In questo momento Virginia Raggi ha fatto un passo in avanti, lei vuole ricandidarsi e il movimento l'appoggia». Così Roberto Fico, presidente della Camera, risponde a Radio Anchio, su Rai Radio 1, sulle alleanze con il Pd, nelle città che andranno al voto per il sindaco, a partire da Roma. «Sui Comuni - spiega - c'è una discussione troppo acerba, bisogna chiedersi perché i sindaci hanno difficoltà a amministrare i comuni, come li possiamo aiutare». «Serve - conclude la terza carica dello Stato - un tavolo nazionale su come aiutare i comuni».

