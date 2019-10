Raggi in tv: «Salvini è ossessionato da me». ​La replica: «Sono ossessionato da una Roma più sicura e pulita»

#Salvini: La Raggi ha detto che sono ossessionato, è vero: sono ossessionato per il fatto che voglio una Roma più sicura e più pulita.

«Matteo Salvini? È ossessionato da me», sono le parole di Virginia Raggi ospite del programma di Rai Uno condotto da Francesca Fialdini “Da Noi... Ruota Libera”. La sindaca della Capitale ha risposto alle domande sul leader della Lega e la replica di quest'ultimo non si è fatta attendere. «Sono ossessionato, è vero. Lo sono per il fatto che voglio una Roma più sicura e pulita», ha scritto nella replica affidata ai social Salvini.L'intervista a Virginia Raggi andrà in onda in forma integrale domani, domenica 20 ottobre, da “Da Noi… a Ruota Libera” su Rai1 alle 17.35. «Salvini? Io credo - ha spiegato - che se potessero rispondere alcuni psicologi direbbero che probabilmente è ossessionato. Quando sento Salvini parlare di dimissioni, rispedirei al mittente il dimettiti tu». La sindaca di Roma ha poi continuato: «ma poi penso anche dimettersi da cosa? Perché è una persona che, per quanto mi riguarda, non ha mai lavorato, in 26 anni lui ha cambiato poltrone, da una poltrona all'altra, ma non ha mai lavorato. È un gran chiacchierone, fa pochi fatti». Il leader del Carroccio ha replicato sui social sottolineando ancora una volta le condizioni in cui versa la Capitale.Su una possibile alleanza a Roma tra Pd e M5s ha dichiarato: «No assolutamente, in città abbiamo una solida maggioranza Movimento 5 Stelle, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Invece devo dire che ho tifato molto perché nascesse il governo Conte due. Io conosco il premier Giuseppe Conte, è una persona eccezionale, di grandi valori e grandi principi, molto molto determinato quindi non posso che fargli i migliori in bocca al lupo. Sta facendo un lavoro enorme».Su una sua possibile ricandidatura: «Questa è la domanda che mi fanno dal giorno in cui ho detto: ma, forse mi candido a sindaco già subito. La risposta è sempre questa: non mi appassiono al tema delle poltrone. Mi appassiona molto invece il lavoro, quello che sto facendo, si va avanti!».