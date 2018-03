Raggi: «Ministeri via da Roma? Ipotesi balorda»

«Lo spostamento dei ministeri fuori da Roma è assolutamente un'ipotesi balorda». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi interpellata in Campidoglio sull'ipotesi, avanzata dal leader della Lega Matteo Salvini, di spostare alcuni ministeri al Sud Italia. «Rilevo invece che dopo un anno e mezzo che io chiedo a nome di tutti gli italiani che Roma Capitale possa avere poteri analoghi alle altre capitali europee e mondiali 'finalmentè - ha aggiunto la sindaca in maniera ironica - qualcuno sta cominciando a parlarne. Visto che siamo nel momento di formazione del governo speriamo che non sia una promessa vuota, anche perché c'è questa legge del 2010 che aspetta da tanti anni di essere attuata». A chi le chiedeva se con Luigi Di Maio premier l'attuazione della legge di Roma Capitale sarebbe una priorità, Raggi ha risposto: «Assolutamente sì». La sindaca ha confermato di averne già parlato con il candidato premier del M5S.

Mercoledì 28 Marzo 2018, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 16:26

