Maxi taglio ai vitalizi, lite M5S-Casellati: Fico frena

Venerdì 29 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 07:00

Sale la tensione sul taglio dei vitalizi. Il Movimento Cinque Stelle attacca la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che non ha nascosto le sue perplessità sulla delibera che ricalcola le pensioni degli ex parlamentari. «Nessuna riserva politica.C erchiamo una soluzione che possa però avere un equilibrio giuridico», sottolinea da Washington la seconda carica dello Stato. E il presidente della Camera Roberto Fico puntualizza che non c'è nessuno «scontro istituzionale» tra lui e la Casellati, ma l'attacco dei pentastellati nei confronti della presidente di Palazzo Madama, difesa da Forza Italia, è durissimo.«Quella della presidente Casellati sul taglio dei vitalizi degli ex senatori è una giravolta che ha dell'incredibile», sbotta il senatore del M5S Nicola Morra. E la sua collega Laura Bottici bolla la cautela di Casellati come «uno schiaffo in faccia ai tanti cittadini che in questi anni più volte hanno visto mettere mano ai propri trattamenti pensionistici».