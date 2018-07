Vitalizi, ok della Camera al taglio: si risparmieranno 40 milioni di euro

Giovedì 12 Luglio 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2018 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Applausi in piazza Montecitorio quando arriva l'annuncio che la delibera sui vitalizi redatta dal presidente Roberto Fico è passata in ufficio di presidenza votata da tutti, tranne due componenti che si sono astenuti.LEGGI ANCHE Vitalizi, la Camera approva il taglio. Di Maio: «Giornata storica» Il movimento aveva atteso tutto il giorno questo momento lanciando l'hashtag bye bye vitalizi. Ma cosa succede ora? Succede che il taglio delle pensioni degli ex deputati porterà a un risparmio di 40 milioni di euro all'anno. Il bilancio annuale di Montecitorio è di circa 950 milioni di euro, di cui ben 260 milioni vanno alle pensioni dei dipendenti amministrativi della Camera.I vitalizi degli ex deputati vengono decurtati nella parte dei contributi degli anni non versati.