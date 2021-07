Voto elettronico, si parte nel 2022: gli esperimenti per chi vive fuori regione

In principio fu Avellino. Quasi vent'anni fa, il 7 ottobre 2001, in occasione del referendum per la riforma costituzionale del Titolo V (quella che diede più poteri alle Regioni) ad Avellino ci fu il primo esperimento europeo di voto elettronico. Gli elettori espressero il proprio giudizio due volte: con la tradizionale scheda cartacea e tramite un computer, anche se solo il primo voto fu effettivamente conteggiato. Nei giorni precedenti la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati