«Voucher all'esame del governo», è scontro tra Lega e cinquestelle

Domenica 1 Luglio 2018, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 11:50

Di Maio tira il freno sulla reintroduzione dei voucher annunciata l'altro giorno dalla squadra leghista di governo. Di certo - assicura il vicepremier leader dei Cinquestelle - non fa parte del decreto dignità. Ma probabilmente non entrerà nemmeno successivamente in un provvedimento di urgenza. Al limite - sostiene - sarà il Parlamento a discuterne. «Nel decreto dignità non c'è il tema della somministrazione per la stessa ragione per cui demandiamo al Parlamento tutta questa materia, come anche tante altre materie come quella dei voucher» dice Di Maio. La frenata - e non è un caso - il ministro la esplicita dallo stesso palco, quello del Festival del lavoro a Milano, scelto dal collega vicepremier Matteo Salvini per annunciare il ritorno dei vecchi tagliandi da 10 euro l'euro che il governo Gentiloni ha abolito nel 2017. Salvini, l'altro giorno, aveva definito i voucher uno strumento «fondamentale in alcuni settori», e anticipando le resistenze di Di Maio aveva aggiunto: «Faremo attenzione che con la lotta al precariato, sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese costringendoli al nero».