Whirlpool, Di Maio rilancia: per salvare i posti governo pronto a sforzi straordinari

Mercoledì 26 Giugno 2019, 07:00

Un piccolo, un piccolissimo passo avanti nella vertenza Whirlpool di Napoli. C'è voluto quasi un mese di minacce e annunci unilaterali, ma ieri al ministero dello Sviluppo, al terzo vertice sulla crisi che coinvolge l'impianto di via Argine, Luigi Di Maio e la multinazionale americana hanno concordato di aprire un tavolo tecnico per trovare una soluzione e soprattutto un'alternativa che garantisca un lavoro ai 412 dipendenti. E tutto questo, come detto, avviene a quasi un mese di distanza, dopo che il colosso del bianco ha annunciato che non intende più produrre lavatrici nello storico sito del capoluogo campano.