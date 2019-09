Whirlpool, il dossier nelle mani del premier

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 29 Settembre 2019, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La trattativa per la cessione dello stabilimento di via Argine tra Whirlpool e Prs è in corso. Ma l'ipotesi di una riconversione viene considerata inaccettabile, oggi come nelle scorse settimane, dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali.CONTEToccherà al premier Giuseppe Conte tentare di convincere i vertici di Whirlpool a fare marcia indietro. Era stato il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli ad interrompere bruscamente il vertice al Mise con i capi di Whirlpool Italia, sottolineando l'impossibilità di «trattare con chi ha già deciso di vendere». Subito dopo è arrivata la decisione dello stesso ministro di coinvolgere Palazzo Chigi.