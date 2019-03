Xi Jinping e Conte firmano gli accordi commerciali: valgono 2,5 miliardi

Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping è arrivato a Villa Madama verso le 10.40, accolto da Conte. I due firmeranno il Memorandum per la Belt and Road Initiative.



Via della Seta, Mattarella regista dell'intesa mette paletti ed esclude le Tlc Poi il leader cinese andrà a Palermo per una visita lampo.

Il valore degli accordi siglati oggi a Villa Madama, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, ammonta a circa 2,5 miliardi, con un potenziale di 20 miliardi, considerando l'effetto "volano" delle intese raggiunte e che oggi vedranno in campo il presidente Xi Jinping, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio per la firma del memorandum d'intesa tra Italia e Cina.

Verrà firmato questa mattina a Roma, in Palazzo Madama, il memorandum Italia-Cina, con il premier Conte e il presidente Xi Jinping.Xi Jinping si è mosso in mattinata per raggiungere il Quirinale, dove lo attendeva il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il commiato ufficiale. Al passaggio del corteo presidenziale, scortato dalle forze dell'ordine, le strade attorno all'albergo sono state chiuse al traffico e un elicottero ha sorvolato la zona.