Xi Jinping a Roma, oggi il vertice Italia-Cina. Conte: memorandum porterà benefici a entrambi

La cerimonia di benvenuto al Quirinale, ospitata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella in onore del presidente cinese Xi Jinping, sarà trasmessa in diretta e in streaming dalle tv di Pechino, tra cui la Cgtn, il network in lingua inglese dalla Statale Cctv, a partire dalle 17 (le 10 in Italia). La Cgtn, in particolare, ha programmato un'altra finestra 'live' alle 18:30 (11:30 in Italia), quando Xi «incontrerà la stampa» per il comunicato congiunto con Mattarella.



«Posso assicurare che (la firma dell'accordo sulla via della Seta, ndr) è una grandissima opportunità per tutti noi, in cui ho creduto dal mio primo viaggio in Cina: è una cornice nella quale crescere insieme, sono veramente contento che domani si posa procedere alla firma come primo paese del G7», ha detto il vicepremier Luigi Di Maio introducendo i lavori del business forum Italia-Cina a Palazzo Barberini

«Io ho sempre guardato con molta attenzione e anche ammirazione a Trump quando dice America First e anche noi diciamo Italia First nelle relazioni commerciali, fermo restando che restiamo alleati degli Stati Uniti, restiamo nella Nato e nell'Unione europea: a maggior ragione se i nostri alleati hanno delle preoccupazioni sul 5G è bene irrobustire la golden power», ha aggiunto commentando le preoccupazioni che desta l'accordo con la Cina a livello internazionale.

«Sono veramente contento - ha aggiunto - del fatto che sta per partire il primo carico di arance siciliane via aereo verso la Cina: è un accordo che abbiamo firmato con il ministro Centinaio subito dopo la visita a Shanghai, questo significa che non porteremo solo artigianato ma anche agroalimentare, con grandi opportunità per comparti che erano in forte crisi». «La firma della Via della Seta, le relazioni diplomatiche e industriali che possono nascere grazie agli accordi che si firmano in questi giorni creeranno più posti di lavoro in Italia per le nostre aziende, faranno nascere nuove imprese in Italia».

È il giorno del vertice Italia-Cina. Il presidente cineseè acon la moglie e la Capitale è blindata per la sua visita ( la mappa delle strade chiuse ). La tradizione dei legami tra Cina e Italia «è molto antica»: la relazione è «già molto buona e la prospettiva di collaborazione avrà ulteriore spinta» con la nuova Via della Seta, afferma il premier Giuseppe Conte, incontrando i media cinesi.Nell'intervista pubblicata oggi dall'agenzia Nuova Cina, Conte rileva che la visita del presidente Xi Jinping e la firma del memorandum sulla Belt anf Road Initiative sono parte di una cornice di rapporti «molto solida. Penso che la crescente collaborazione tra Italia e Cina porterà prima di tutto benefici ai nostri Paesi».