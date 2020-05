Veneto riparte, Zaia: «Oggi è un po' un liberi tutti». Oggi solo 58 nuovi positivi

Solo 58 i nuovi casi di persone positive al Covid-19 in Veneto, per un totale di 18.373 soggetti infetti dall'inizio dell'epidemia, che scende a 7.234 se si considerano gli 'attualmente positivì. Il dato emerge dall'ultimo bollettino della Regione del Veneto, che sottolinea come in terapia intensiva si sia scesi sotto la soglia dei 100 pazienti (sono 99). Elementi che mostrano una curva in costante rallentamento. I pazienti nei semplici reparti Covid sono 957 (+8). Si contano però 5 nuovi decessi, per un dato complessivo di 1.528 vittime (tra ospedali e case di riposo).

