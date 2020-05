Zaia contro la Grecia: «Dal Veneto non ci vedono più»

Luca Zaia contro la Grecia che impone la quarantena obbligatoria dal 15 al 30 giugno per chi arriva con voli provenienti da 4 regioni italiane, tra cui il Veneto. «La Grecia che mette al bando il Veneto mi pare allucinante. Mi chiedo cosa pensino i loro operatori, sono i nostri turisti che vanno lì. Sappiano che non ci vedono più - tuona - Esperti di sanità quelli della Grecia...» ha aggiunto Zaia. Poi la proposta: «siamo a disposizione della comunità greca in maniera costruttiva per mostrare le 'cartè. Se poi vogliono anche, chiamiamo il prof Crisanti, per fare un giro di tamponi a casa loro».

Ultimo aggiornamento: 15:29

