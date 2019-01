L'autonomia di Zaia: «Nord mai favorito». Ma i conti dicono altro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Gennaio 2019, 12:00

«Mi rifiuto di accettare che il Nord abbia avuto più del Sud. Spesso si vuole far passare l'idea che il Nord è così perché ha avuto di più: non è vero». Frasi secche, quelle del presidente del Veneto Luca Zaia, con le quali si apre un post su Facebook in cui il governatore torna a sventolare la bandiera dell'autonomia. Ma sono affermazioni che non reggono alla prova dei fatti. I dati certificano, come si vedrà, che lo Stato italiano tratta i residenti del Centronord decisamente meglio di quelli del Mezzogiorno, con un vantaggio procapite di 3.000 euro l'anno a favore dei primi. Ma quei dati, per quanto ufficiali, sono nascosti da mesi tra le pagine web del sito dell'Agenzia per la coesione territoriale. Mentre in rete circolano decide di simulazioni della spesa pubblica, con valori in genere parziali, pronte a dimostrare che Veneto e Lombardia siano territori sfavoriti dalla perfida Italia mentre il Mezzogiorno naviga se non nell'oro, almeno tra monete argentate. L'ignoranza di Zaia non è isolata e appare, per certi aspetti, scusabile. Meno difendibile è il «rifiuto di accettare» una visione diversa dalla sua: la verità dei i fatti.