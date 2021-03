Sputnik, Zaia vuole il vaccino russo: «Quando sarà autorizzato lo acquisteremo»

GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO) - Vaccini, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia annuncia che vole acquistare il siero russo appena sarà in commercio. «Quando il vaccino Sputnik sarà autorizzato lo acquisteremo. Oggi ho appreso che le Regioni possono farlo direttamente». Zaia ha così commentato in riferimento alla lettura di una notizia di agenzia in cui si dava conto del ringraziamento rivolto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all'ambasciatore russo.

«Trovo corretto - ha aggiunto Zaia - che una Regione possa comperare i vaccini. Non capisco perché - ha concluso - quando abbiamo informato chi di dovere sui nostri contatti con i produttori di Sputnik ci hanno risposto che stavamo trattando con gente poco seria».