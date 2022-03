Ucraina, Zelensky in Parlamento tra i mal di pancia M5S. E i leghisti ci saranno

Matteo Salvini, che dell'arrivo in video-collegamento di Volodymyr Zelensky a Montecitorio non sarebbe affatto entusiasta (almeno secondo quanto assicurano alcuni suoi amici), dice che «la pace si fa ascoltando tutti» e infatti sono tanti i leghisti che per par condicio sono smaniosi di ascoltare anche la campana di Putin. Ma per evitare troppe polemiche e distinguo, e ben conoscendo le tendenze filo-russe di una parte dei lumbard, il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati