Zingaretti, Raggi a sorpresa: «Nicola ha ragione, assurdo parlare di poltrone»

«Stavolta Nicola ha ragione», dice a sorpresa Virginia Raggi, commentando le dimissioni da segretario del Pd di Nicola Zingaretti. «E' assurdo parlare di poltrone mentre è in corso la pandemia e le persone sono in serie difficoltà per la mancanza di lavoro», spiega la prima cittadina a Il Messaggero, uscendo dal suo ufficio in Campidoglio.

Il rapporto tra il leader dimissionario dei democratici e la sindaca grillina è stato fin dagli inizi piuttosto ruvido, Zingaretti da segretario del Pd ha sempre escluso un'alleanza con il M5S su Roma proprio per la presenza di Raggi, arrivando a definirla «il principale problema di Roma in questi anni». La sindaca però nel momento più duro del segretario dem sceglie a sorpresa parole di solidarietà: «Stavolta Nicola ha ragione. È assurdo parlare di poltrone, mentre è in corso la pandemia e le persone sono in serie difficoltà per la mancanza di lavoro».

Ultimo aggiornamento: 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA