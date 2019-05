Zingaretti: «Il Pd è pronto al voto, anche in estate»

Mercoledì 8 Maggio 2019, 20:39 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 20:46

Al voto, anche in estate. Nicola Zingaretti ribadisce a Porta a Porta che se il governo non dovesse reggere dopole europee, il Pd darà un'unica opzione: le elezioni. Nessuna disponibilità a un governo parlamentare. Sempre che una crisi ci sia. Ma il segretario dem scommette che i gialloverdi non reggeranno. «Non so quando ma questo accadrà, poi non mi illudo sui tempi». E questa non è l'unica scommessa di Zingaretti. Nel libro 'Piazza Grande', cheuscirà domani, il segretario Pd prevede un'implosione dei 5 Stelle.«Sono destinati a scomporsi. I loro elettori vireranno un pò a destra, un pò verso l'astensionismo e un pò saranno costretti a rivolgere lo sguardo verso di noi» e quindi «la crisi in corso dei 5 Stelle interroga noi e, a certe condizioni, rappresenta un'occasione», ha sottolineato il neosegretario.